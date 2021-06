Andamento negativo per il comparto italiano auto e ricambi (-1,18%)

settore automotive dell'Italia

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

listino principale

Ferrari

Stellantis

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 309.064,6, in diminuzione dell'1,18%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 650, dopo che ha esordito a 655.Nel, in forte ribasso, che mostra un -2,33%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%.