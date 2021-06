Borgosesia, partnership con Consultinvest su distressed assets immobiliari

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore degli investimenti in asset alternativi, ha sottoscritto una, attivo nel settore dell'intermediazione finanziaria, per lo sviluppo delle attività di gestione di fondi alternativi, anche istituiti da terzi, con una politica di investimento focalizzata su immobili e crediti ipotecari non performing.L'accordo prevede l'ingresso di Consultinvest nel capitale dicon una quota pari al 50% del relativo capitale e l'apporto da parte del gruppo Borgosesia del know out maturato nel settore della rigenerazione di valore nell'ambito di operazioni distressed di natura immobiliare. L'operazione, sottolinea una nota, non è destinata a produrredel gruppo Borgosesia."L'accordo raggiunto con Consultinvest - ha commentato, presidente di Borgosesia e AD di Borgosesia Gestioni SGR - oltre a rappresentare per noi un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, permetterà al gruppo di accelerare il processo di transizione, nel campo dei distressed assets,e ciò con ricadute in termini di ricavi e marginalità che riteniamo importanti e, peraltro, non recepite nel piano industriale 2021-2026".