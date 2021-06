Brilla Shell su potenziale vendita asset in USA

Royal Dutch Shell

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia ine si attesta a 1.387,2. Il titolo è sostenuto da indiscrezioni secondo le quali la società petrolifera starebbe valutando la, importante giacimento di idrocarburi tra Texas e Nuovo Messico.Shell starebbe rivedendo le proprie partecipazioni nel più grande giacimento petrolifero degli Stati Uniti, con l'obiettivo die far crescere i suoi investimenti in asset a basse emissioni di carbonio, secondo quanto riporta Reuters.Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 1.396 e successiva a quota 1.420,3. Supporto a 1.371,8.