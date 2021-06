Fine moratorie, passività potenziali da NPL pari all'1,6% del PIL in Italia

Goldman Sachs

(Teleborsa) - In assenza delle significative misure di sostegno al credito messe in campo dai Paesi europei durante la pandemia, i, e avrebbero sperimentato un aumento notevole anche in Germania. È quanto emerge da una nuova ricerca disugli NPL nelle quattro maggiori economie europee. I ricercatori, guidati dall'italiano Filippo taddei, hanno anche analizzato la durata dei prestiti nell'ambito dei programmi di garanzia per valutare la probabile tempistica di future inadempienze e il potenziale costo fiscale nel tempo per i quattro Paesi. È emerso che, anche con ipotesi prudenti, i costi fiscali sono probabilmente gestibili, ma riscontrano variazioni sostanziali: le(con un costo fino al 2,4% del PIL), seguita da Francia (1,7%) e, con costi molto inferiori in Germania (0,1% del PIL).Goldman Sachs valuta comunque positivamente le misure messe in campo nel Vecchio Continente. Nonostante la contrazione senza precedenti dell'economia europea, le moratorie sul debito e le garanzie di credito "hanno contenuto con discreto successo i crediti deteriorati, tanto che i dati recenti indicano che gli NPL continuano a diminuire". Inoltre, queste politiche sono state efficaci nel contenere i fallimenti che, sorprendentemente, appaiono ancora inferiori rispetto al 2019 nelle quattro più grandi economie europee tranne la Spagna., quando quando i bilanci degli intermediari finanziari furono duramente colpiti e ci fu una severa stretta creditizia (un rischio comune dopo una recessione profonda e prolungata).Le politiche di sostegno al credito dovrebbero comunque concludersi presto e i governi si troveranno di fronte a una scelta, sottolinea Goldman Sachs: "estendere troppo a lungo il sostegno al credito potrebbe comportare un, con prestiti a settori improduttivi e non sostenibili che potrebbero ritardare l'aggiustamento dell'economia e aumentare eccessivamente il costo della recessione; d'altro canto, un ritiro troppo brusco dei sostegni potrebbe, facendo aumentare i fallimenti in aziende altrimenti sostenibili".Inoltre, la banca d'affari invita i governi a valutare anche i rischi legati al massiccio piano di investimenti in arrivo, grazie ai fondi europei: "gli effetti fiscali nel tempo devono essere confrontati con l'obiettivo di ridurre le cicatrici nelle economie dei quattro Paesi.e cogliere l'opportunità offerta dal sostegno fiscale nazionale e dal Recovery Fund".