L'indice delle aziende sanitarie in rialzo (+1,30%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

Amplifon

small-cap

Pharmanutra

GPI

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, mentre mostra un andamento debole ilIlha aperto a 282.053,9, in aumento dell'1,30%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare debole a 892, dopo aver avviato la seduta a 895.Nel, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,06%.Tra ledi Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,96% sui valori precedenti.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,71%.