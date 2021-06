SECO, partnership con Laserwall su bacheche digitali

SECO

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR e attiva nel campo dell'innovazione e integrazione tecnologica, ha stretto un, startup nell'ambito del digital signage, per la realizzazione dellea marchio Laserwall a partire dalla seconda metà del 2021.La soluzione Laserwall consente ad inquilini e amministratori di comunicare in modo efficiente su segnalazioni, regolamenti e convocazioni di assemblee condominiali. Grazie a questo accordo, "SECO, coerentemente con la strategia del gruppo di incrementare ulteriormente la propria presenza in segmenti fortemente attrattivi", sottolinea la società in una nota.Di durata pluriennale, l'accordo prevede un ordine di 5.000 pezzi appena siglato tra le parti, già pianificato con consegna entro l'anno per un totale di. Inoltre, si è già aperto il tavolo di lavoro per finalizzare unda 10.000 pezzi a completamento del fabbisogno del 2021, oltre all'utilizzo di Clea, la piattaforma di IoT-AI di SECO, all’interno delle soluzioni Laserwall."Siamo entusiasti di collaborare con un'azienda innovativa come Laserwall - ha commentato Massimo Mauri, CEO di SECO - Riteniamo che portare il digitale nella vita condominiale sia un'idea brillante e con un potenziale enorme. Grazie inoltre all'utilizzo di Clea, con il suo modulo di intelligenza artificiale, Laserwall potrà proporre ai propri clienti soluzioni ad alto valore aggiunto, basate su tecnologie allo stato dell'arte in grado di abilitare funzionalità avanzate per gli utilizzatori della piattaforma".