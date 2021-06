Sostravel.com, invariato il prezzo di esercizio del terzo periodo del Warrant

SosTravel.com

(Teleborsa) -, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su AIM Italia, ha reso noto che, in conseguenza dell' aumento di capitale in opzione (1° luglio 2021 - 15 luglio 2021 estremi compresi), che pertanto rimarrà invariato (pari a 7,45 euro per azione), risultando il valore Pex (media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "ex diritto" dell’azione dell'emittente registrati sull'AIM Italia) superiore al valore Pcum (media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "cum diritto" delle azioni dell'emittente registrati sull'AIM Italia).