Webuild, migliore offerta per tratta su AV Napoli -Bari

Webuild

(Teleborsa) - Il Gruppoè stato selezionato quale miglior offerente per la realizzazione della tratta Orsara-Bovino sull'Alta Velocità Napoli-Bari. Un contratto che ha un valore di 367,2 milioni di euro.I lavori, gestiti dal cliente Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), verranno eseguiti da un consorzio in cui il Gruppo Webuild è leader, con una quota del 70%, insieme a Pizzarotti (30%).Il progetto favorirà la creazione di 5.000 posti di lavoro e darà un grande contributo alla mobilità sostenibile verso il Sud. Gli interventi previsti per la nuova tratta della linea Napoli-Bari, infatti, si inseriscono nell’ambito della riqualificazione dei trasporti sull’asse trasversale Napoli-Benevento-Foggia-Bari. Lo sviluppo dell’itinerario Napoli-Bari, punta a diventare un asse strategico per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Sud Italia, prevede il raddoppio delle tratte ferroviarie a singolo binario e delle varianti rispetto agli attuali tracciati, con l’obiettivo di rendere più competitivo il trasporto su ferro.Nello specifico, il tracciato della Tratta Orsara-Bovino si estende per una lunghezza complessiva di 11,8 km con una velocità compresa tra 200 e 250 km/h e si sviluppa prevalentemente in galleria. L’intervento è composto dal raddoppio del binario, dalla Galleria Orsara di lunghezza di 9.871 metri, dal collegamento provvisorio a doppio binario con la Linea Storica e dalla demolizione del corrispondente tratto della Linea Storica.