Brillante il listino di Tokyo in attesa della Fed

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche chiudono una seduta nel complesso positiva, in attesa del meeting della Fed, che dovrebbe confermare le misure di stimolo in vigore e allentare ulteriormente le ansie relative all'inflazione.Giornata di guadagni per la Borsa di, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,96%, mentre il Topix guadagna lo 0,93%. Più cauta la piazza di(+0,23%).In rosso le borse cinesi, conche cede lo 0,74% eche archivia la giornata in calo dello 0,65%. Meglioche guadagna lo 0,92%.Caute le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, come(-0,64%),(-0,02%),(-0,11%) e(-0,37%). In attivoche guadagna lo 0,55%.Leggermente positivo(+0,48%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+0,74%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,04%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,12%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,05%.Il rendimento per l'è pari allo 0,04%, mentre il rendimento deltratta al 3,14%.