Coind, positivo il bilancio 2020: in crescita fatturato (+10,5%), presentato nuovo piano industriale

(Teleborsa) - Il Bilancio consuntivo 2020 di– gruppo industriale multibusiness, con sede a Castel Maggiore in provincia di Bologna, e a Noale, in provincia di Venezia – si è chiuso condi, in crescita del 10,5 % sull’esercizio dell’anno precedente. Un risultato positivo per il Gruppo leader nella produzione di caffè a marchio del distributore, che nel 2021 celebra 60 anni di attività. Con oltre 7mila tonnellate tostate ogni anno, Coind è attivo in tutti i segmenti di business: dalle Catene GDO e Retail al Canale Vending, dall’eCommerce all’Horeca.Come spiega in una nota l'azienda, la diversificazione delle attività, dal 1989, ha portato il Gruppo Coind ad investire nei settoria marchio del distributore (29% del fatturato), della(6%) e altri prodotti alimentari (3%). Ilsi è confermato però la principale area d’affari del Gruppo con il 62% del fatturato, segnando nel 2020 un incremento di oltre 2 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Con 2,7 milioni di euro in più rispetto all’esercizio 2019, anche l’area Cosmetico e Toiletries ha registrato un aumento del 14%. Influenzata positivamente dall’andamento del mercato, con circa 1,5 milioni di euro in più rispetto all’esercizio precedente, anche l’area Sanificazione ha registrato un aumento di fatturato pari al 46%, passando dai 5,3 milioni di euro del 2019 ai 7,7 milioni di euro del 2020.Segnali positivi rafforzati anche da una efficace politica commerciale estera - il Gruppo Coind è presente in 62 paesi con 135 clienti attivi - integrata dell’e-commerce che ha segnato un aumento del 15% del fatturato rispetto al 2019. L’Ebitda derivante dall’attività caratteristica del 2020 è pari a 6,1 milioni di euro, in crescita del 10,9% rispetto all’esercizio precedente. Lesuperano i 38 milioni di euro e hanno confermato la forte capacità di investimento del Gruppo che soltanto nel triennio 2018-2020 ha investito in immobili,per oltre 20 milioni di euro.In continuità con il piano di investimenti triennale 2018-2020, il CdA di Coind ha approvato ildi Coind che prevede una crescita sia del fatturato Caffè che Toiletries. Gli obiettivi fissati prevedono il consolidamento e lo sviluppo dei clienti, l’implementazione delle produzioni “Private Label”, con i marchi Coind con funzione prevalentemente tattica in Italia e, all’estero, anche di generazione di volumi, lo sviluppo dell’export del caffè e l’ingresso nel canale professionale (canale Acconciatori) del Toiletry, tramite produzioni per conto terzi. Nel corso dell’Assemblea è stato presentato anche ildi Coind che descrive le iniziative e i principali risultati raggiunti nel corso del 2020 in ambito economico, sociale e ambientale. Il Gruppo infatti ha adottato lacome direttrice strategica della propria operatività, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.“Il Bilancio 2020 è il risultato di un processo di cambiamento che coinvolge tutta la struttura e ogni nostra attività. In questi anni abbiamo lavorato con un atteggiamento propositivo e innovativo per aumentare efficienza, affidabilità e competitività finalizzate a raggiungere una qualità sempre più alta al giusto prezzo – ha dichiarato, presidente del Gruppo Coind – Il Piano industriale 2021-2023 di Coind fissa nuovi obiettivi e linee strategiche per garantire continuità di crescita al Gruppo, sia in termini di fatturato che di qualità di prodotto e di servizio. Per farlo saranno messe in atto ulteriori azioni di cambiamento per potenziare e migliorare la struttura organizzativa, le linee produttive e i processi, orientate all’efficienza produttiva e al perseguimento di economie di scala. Una trasformazione che prevede una forte spinta verso la digitalizzazione. La trasformazione digitale sta diventando infatti uno dei driver di successo dell’azienda sul quale si giocherà il futuro competitivo dell’impresa”.