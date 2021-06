Dazi Usa-Ue, Giansanti (Confagricoltura): ottima notizia la sospensione per 5 anni

(Teleborsa) - Il presidente di Confagricoltura,, ha definito “un’ottima notizia" l’annunciato oggi, a Bruxelles, che sospende per cinque anni l’applicazione deiaggiuntivi bilaterali varati, con l’impegno a raggiungere una soluzione definitiva al lungo contenzioso sugli aiuti pubblici ai gruppi. "Uno stimolo aggiuntivo alla ripresa economica e per il miglioramento delle esportazioni agroalimentari – ha dichiarato Giansanti – Gli Stati Uniti sono il primo mercato di sbocco fuori dalla UE per ildi settore”.Dall’ottobre 2019, a seguito di una pronuncia dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), gli Stati Uniti hanno applicato un dazio aggiuntivo, pari al 25% del valore, su una lista diimportati dalla UE. Rientrano nella lista alcuni formaggi – tra cui Parmigiano Reggiano e Grana Padano – salumi, agrumi, succhi e liquori in arrivo dall’Italia per un valore di circa 500 milioni di euro. “Con l’intesa raggiunta oggi, sono state poste le basi per mettere fine alla stagione dei dazi e delle misure di ritorsione, come metodo di soluzione delle dispute commerciali – ha sottolineato Giansanti – La ripresa del dialogo tra Ue e Stati Uniti consente anche di puntare sul rilancio deldi gestione degli scambi commerciali a livello globale, aprendo così nuove opportunità di crescita per le nostre esportazioni agroalimentari”.“Già quest’anno - secondo il presidente di Confagricoltura – è possibile tagliare il traguardo storico didi vendite sui mercati internazionali”. Assieme alle conseguenze economiche della pandemia, i dazi hanno determinato una sensibile riduzione delle esportazioni europee sul mercato USA. Sulla base dei dati diffusi dalla Commissione europea, lo scorso anno la riduzione è stata di circa 400 milioni di euro sul 2019. E la contrazione è proseguita anche nei primi due mesi dell’anno corrente, per un ammontare di 287 milioni.