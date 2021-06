Domanda energia, idrogeno potrebbe rappresentare fino al 25% in UE al 2050

Snam

(Teleborsa) - L'Unione Europa e il Regno Unito registreranno una domanda di circa 2.300 TWh (di cui 2.000 TWh nella sola UE) dientro il 2050. Ciò corrisponde a circa il 45% della domanda di gas nella UE e nel Regno Unito per il solo 2019 ed è pari a circa il. È quanto stima un nuovo studio della European Hydrogen Backbone (EHB), un network di 23 aziende europee (tra cui l'italiana) che lavorano a una futura rete di trasporto di idrogeno nel continente."Il totale della domanda di idrogeno potrebbe potenzialmente essere soddisfatto dall'prodotto nella UE e nel Regno Unito, attraverso il ricorso alle rinnovabili - viene sottolineato nello studio - Tuttavia, la produzione di tali quantità di idrogeno verde a livello nazionale sarà soggetta all'accettazione pubblica collegata ad una crescita accelerata di capacità rinnovabile attesa, oltre che ai finanziamenti e alla definizione di regole per la creazione del mercato e standard di qualità". In aggiunta all'idrogeno verde, l'EHB prevede che grandi quantità dipotranno essere prodotte in Europa per accelerare la riduzione delle emissioni e facilitare il processo di transizione energetica."Il nostro nuovo studio dimostra cheper connettere la domanda con la fornitura in Europa e per consentire importazioni che saranno competitive dal punto di vista dei costi", ha dichiarato Daniel Muthmann, coordinatore dell'iniziativa EHB e a capo della strategia, sviluppo, policy e comunicazione di OGE. Secondo l'organizzazione, i metanodotti rappresentano la forma di trasporto più conveniente rispetto ad altre modalità quali via mare o tramite elettrodotti.