Il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia marcia in positivo (+0,81%)

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 41.265,9 con un incremento di 333,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 1.124, dopo aver avviato la seduta a 1.112.Nel, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,64%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,63%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,58%.Tra le azioni del, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,51%.Tra ledi Piazza Affari, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,45% sui valori precedenti.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,25%.