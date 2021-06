In vendita l'indice del settore costruzioni italiano (-0,80%), rosso per SIT

settore costruzioni a Milano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

FTSE MIB

Buzzi Unicem

Ftse MidCap

Maire Tecnimont

Carel Industries

Astaldi

bassa capitalizzazione

SIT

Caltagirone SpA

Trevi

(Teleborsa) - Rosso per ilche si discosta da un andamento in lieve salita delIlha aperto a quota 43.101,9 in calo di 345,6 punti, rispetto alla chiusura precedente. In lieve rialzo l', che viaggia a 531, dopo un inizio di seduta a 530.Tra i titoli del, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,77%.Tra le azioni del, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,35% sui valori precedenti.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,17%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, composto ribasso per, in flessione dell'1,54% sui valori precedenti.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,63%.