Segno meno per il comparto bancario a Piazza Affari (-0,75%), flessione scomposta per Banco BPM

(Teleborsa) - Calo per l'che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'Ilscivola a quota 9.571,6 di 72,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 98, dopo che in principio era 99.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, in forte ribasso, che mostra un -2,1%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,42%.Tra le azioni del, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,43%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,00%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,99%.Tra le azioni del, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,64%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.