UE, la nuova stagione delle riforme

(Teleborsa) - Il Commissario Ue all'Economia,è intervenuto ieri pomeriggio in videoconferenza a un evento organizzato a Dublino dall'Istituto irlandese per gli Affari internazionali ed europei (Iiea), per perorare i progetti diper la tassazione delle imprese su cui è stato raggiunto un consensoGentiloni ha illustrato le proposte che la Commissione intende presentare riguardo alla tassazione minima delle multinazionali nell'Ue, rilevando che l'Irlanda è uno dei paesi più critici nei confronti di questa iniziativa. In più, il commissario ha parlato dei progetti di riforma della tassazione dell'energia nell'Ue, e del cosiddettoriguardo alle emissioni di CO2, una sorta di dazio per alcuni prodotti (elettricità, ferro, acciaio e alluminio, cemento e fertilizzanti) importati da economie che non applicano normative o sistemi per la riduzione dei gas serra equivalenti a quelli dell'Unione. Nel suo discorso, intitolato "Raggiungere un consenso globale sulla politica fiscale", Gentiloni ha ricordato che "gli Stati membri dell'Ue perdono decine di miliardi ogni anno a causa delle frodi, dell'evasione e dell'elusione fiscali". Si stima che queste perdite ammontino aall'anno per frodi all'Iva transfrontaliera, oltre 40 miliardi di euro all'anno per l'evasione fiscale internazionale riguardo alle imposte sulle persone fisiche, e fra i 35 e i 70 miliardi di euro ogni anno a seguito di elusioni delle imposte sulle società"."L'attuale sistema internazionale riguardo alle imposte sulle società è stato progettato più di un secolo fa e si basa su principi fiscali obsoleti" riguardo alla residenza delle imprese e alla base imponibile. "Gli sviluppi nella globalizzazione e nella digitalizzazione hanno reso questi principi sempre piu' fuori fase rispetto all'economia di oggi, e hanno reso le regole fiscali sempre piu' difficili da applicare alle moderne realtà aziendali", ha osservato il commissario. "L'Ue e i suoi Stati membri, insieme ai nostri partner del G20 e nel 'Quadro inclusivo' dell'Ocse, stanno attualmente negoziando le regole che modificherebbero la cornice internazionale delle imposte sulle società", ha ricordato Gentiloni, descrivendo poi brevemente i due "pilastri" su cui sono incentrate le discussioni: il "che prevede la riallocazione almeno parziale degli utili delle maggiori multinazionali, ai fini dell'imposizione, nelle giurisdizioni dei mercati in cui effettivamente svolgono le proprie attività; e ilche prefigura un livello minimo di tassazione effettiva per i gruppi multinazionali, con la proposta di stabilire al 15% questa soglia.Entrambi, ha precisato il commissario,i loro obiettivi sono complementari, ed e' necessario un accordo su entrambi. "I negoziati - ha rilevato - hanno assunto una nuova dinamica molto incoraggiante recentemente, grazie all'impegno attivo e costruttivo dell'Amministrazione Biden e in particolare del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen. Un grande passo e' stato fatto con l'accordo dei ministri delle Finanze del G7 che si sono incontrati dieci giorni fa a Londra".Ma, ha avvertito Gentiloni,er espandere il consenso raggiunto nel G7 alla piu' ampia comunità internazionale, rappresentata dal 'Quadro inclusivo' Ocse-G20. E so che alcuni paesi, tra cui l'Irlanda, restano diffidenti nei confronti dei cambiamenti in discussione". Tuttavia, il commissario ha detto dinella prospettiva di un accordo internazionale. "Abbiamo davanti a noi - ha sottolineato - un'opportunità unica per l'Ue, per gli Stati Uniti e gli altri nostri partner internazionali, di unirci nella nostra comune ambizione per una tassazione equa a livello globale".Gentiloni ha quindi illustrato brevemente il progetto dialle frontiere, ora ribattezzato "carbon border adjustment mechanism" (Cbam), che la Commissione dovrebbe proporre il 14 luglio prossimo, nel quadro del pacchetto legislativo "Fit for 55", destinato ad adeguare tutte le norme Ue nei diversi settori rilevanti ai fini del nuovo obiettivo Ue della riduzione del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030. Il nuovo meccanismo, ha spiegato, "sarà uno strumento di politica ambientale per garantire l'efficacia delle nostre politiche di mitigazione del cambiamento climatico all'interno all'Ue, riducendo il 'carbon leakage'", ovvero il fenomeno della "delocalizzazione" delle emissioni nelle economie dei paesi terzi, che avviene "spostando la produzione dall'interno dell'Unione verso giurisdizioni esterne con standard ambientali meno esigenti". Il suo scopo, ha continuato, sarà quello di assicurare che le importazioni paghino lo stesso prezzo per le emissioni di carbonio che paga la nostra produzione interna. In questo modo, "incoraggerà indirettamente gli esportatori extra Ue a ricorrere a una produzione piu' pulita, e convincerà gli altri paesi a mostrare ambizioni didelle loro economie comparabili a quella dell'Ue".Un altro cantiere che sarà aperto è quello della direttiva Ue sullache "così com'è,