Webuild, contratto da 16 miliardi di dollari per rete AV in Texas

Webuild

(Teleborsa) -e la suahanno firmato il contratto definitivo del valore di 16 miliardi di dollari con la societàper realizzare laLa firma - si legge in una nota - rappresenta la tappa finale in vista della financial closure, prevista avvenire nei prossimi mesi, a seguito del quale saranno avviati i lavori del megaprogetto che permetterà ai cittadini delle due città di viaggiare in modo veloce, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, stimolando al tempo stesso l’economia con migliaia di nuovi posti di lavoro anche per le imprese della filiera., che potranno unirsi al gruppo dei Paesi che offrono ai loro cittadini il trasporto pubblico ad alta velocità da anni, come il Giappone, la Cina, la Francia e l’Italia., rappresentando il primo singolo mercato per backlog costruzioni.Il treno rappresenterà un, chiamate “super commuters”, che si spostano in andata e ritorno ogni settimana in aereo o auto. Si prevede unaaltrimenti prodotte dai viaggi in auto e in aereo tra le due città, ed entro il 2050 circa 13 milioni di texani che vivono nelle aree servite dal treno utilizzeranno questo nuovo mezzo di trasporto.