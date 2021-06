Edison, punta a incrementare la capacità eolica e fotovoltaica a 4 GW al 2030

Edison

(Teleborsa) -, in coerenza con ile con il, annuncia l’obiettivo di, dagli attuali 1,1 GW a 4 GW al 2030.La società - si legge in una nota - conferma dunque il proprio ruolo di operatore responsabile, leader nella transizione energetica del Paese, con un piano industriale che ha nella crescita della generazione rinnovabile uno dei propri cardini di sviluppo strategico, insieme all’efficienza energetica, le vendite ed i servizi per i clienti finali e le attività gas e green gas. Un piano di sviluppo ad alta valenza per il tessuto economico italiano, che si traduce in, al fine di accompagnare la rapida crescita richiesta dalla sfida della transizione energetica e dagli obiettivi fissati per laIl piano industriale sarà attuato prevalentemente attraverso una crescita organica, in particolare integrali ricostruzioni del parco eolico esistente e green field fotovoltaici, e attraverso

Edison comunica inoltre di avereper una quota di minoranza delle proprie attività eoliche e fotovoltaiche raggruppate in Edison Renewables, con un partner finanziario di lungo periodo, che si riconosca nel progetto industriale e che sia interessato a condividere la sfida posta dalla transizione energetica.