Il comparto sanitario italiano dà qualche segnale positivo (+0,69%)

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

DiaSorin

Recordati

(Teleborsa) - Seduta moderatamente positiva per l', che si è mosso poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto del, che non mostra variazioni di rilievo.Ilha aperto a 284.485,7, in recupero dello 0,69%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'chiude a 893 senza sensibili variazioni.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,56% sui valori precedenti.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,92%.