In rosso l'indice dei beni personali italiano (-1,32%), in forte calo FILA

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo il, che è peggiore delIlha aperto a quota 113.231,6 in calo dell'1,32%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 1.477, in prossimità della chiusura di ieri.Tra i titoli adell'indice beni per la casa, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,11% sui valori precedenti.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.Tra ledi Piazza Affari, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,95%.