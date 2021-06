Kolinpharma, contratto in esclusiva per distribuzione in Italia dispositivo medico Dolatrox hcc

Kolinpharma

(Teleborsa) -ha sottoscritto con Apharm (Biofarma group) un addendum per la distribuzione in esclusiva in Italia del dispositivo medico DOLATROX hcc per il triennio 2021-2023.Lanciato a gennaio 2021, DOLATROX hcc rappresenta ildistribuito da Kolinpharma; consiste in una siringa preriempita a base di acido ialuronico, condroitin solfato e ciclodestrina che funge da sostituto del liquido sinoviale nelle articolazioni affette da artropatia degenerativa o meccanica, che causa dolori o mobilità ridotta.Apharm Srl, è il fabbricante del dispositivo medico, che verrà venduto e distribuito in Italia esclusivamente da KOLINPHARMA, con il marchio DOLATROX® hcc .DOLATROX hcc, è indirizzato al trattamento del dolore e della mobilità ridotta causati da artropatia degenerativa, quale l’osteoartrosi, patologia cronica che affligge una fetta rilevante della popolazione nazionale e mondiale.In soli 4 mesi di presenza sul mercato, il DOLATROX hcc ha registrato una crescita media mensile delle prescrizioni pari al 48% (dato Iqvia al 30-04-2021), per un totale di 1329 prescrizioni mediche.