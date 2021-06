Summit Russia-Usa, Putin: incontro costruttivo, accordo su ritorno degli ambasciatori

(Teleborsa) - Il presidente russoha definito il summit a Ginevra con il presidente Usa,, costruttivo e ha annunciato che è stato raggiunto un accordo per il ritorno degli ambasciatori. L'incontro tra Biden e Putin è durato 93 minuti, quello con le delegazioni allargate 65, dopo una pausa di 45 minuti, secondo quanto ha riportato la CNN, rispetto alle 4-5 ore preventivate dalle parti."È stato un incontro costruttivo, non c’è stata nessuna ostilità: entrambe le parti hanno mostrato il desiderio di comprendersi", ha dichiarato il presidente russo al termine del meeting. Nessuna dichiarazione è arrivata invece dal presidente americano che si è limitato a mostrare ilai giornalisti presenti. "Vogliamo aiutare, ad agevolare. Se l'è disposta a farlo, lo faremo anche noi", ha sottolineato Putin.Con il presidente americano c'erano, oltre al segretario di Stato, la sottosegretaria di stato per gli Affari Politici Victoria Nuland, il consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan, gli esperti del Consiglio per la Sicurezza nazionale sui dossier russi Eric Green e Stergos Kaloudis e l'ambasciatore Usa a Mosca John Sullivan. La delegazione russa include, oltre al ministro degli Esteri, il suo vice Sergey Riabkov, il consigliere presidenziale per gli Affari Esteri Yuri Ushakov, il capo dello Stato maggiore gen. Valery Gerasimov, l'ambasciatore russo a Washington Anatoly Antonov, gli inviati del Cremlino per Ucraina e Siria, e il portavoce di Putin Dmitri Peskov.