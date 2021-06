Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece hanno terminato sulla parità. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce. Gli indici mondiali non hanno comunque registrato scossoni il giorno dopo le nuove indicazioni di politica monetaria della FED.Segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,7%). Si abbattono le vendite sull', che scambia a 1.774,1 dollari l'oncia, in forte calo del 2,04%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,41% e continua a trattare a 71,13 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +101 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,77%.è stabile, riportando un moderato +0,11%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,44%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,2%.Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,21%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 28.199 punti.Pressoché invariato il(-0,16%); in frazionale progresso il(+0,26%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,96 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,22 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,52 miliardi.Tra i 429 titoli trattati, 241 hanno chiuso in flessione, mentre 160 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 28 azioni.Tra idi Milano, in evidenza(+1,92%),(+1,82%),(+1,19%) e(+1,04%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,24%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,82%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,63%.Tra i(+6,52%),(+1,88%),(+1,59%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,28%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,43%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,26%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,82%.