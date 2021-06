CNH Industrial e Nikola Corporation, partnership per autocarri pesanti a emissioni zero

CNH Industrial

Nikola Corporation

(Teleborsa) -. Obiettivo della partnership è sviluppare e produrre una linea completa di autocarri pesanti a emissioni zero. La notevolecontribuendo alla creazione di un futuro più pulito e più verde.IVECO e FPT Industrial, rispettivamente il brand di veicoli commerciali e il brand di motopropulsori di CNH Industrial, hanno iniziato la loro collaborazione con Nikola alla fine del 2019 con l'obiettivo di sviluppare e realizzare in Europa e Nord America autocarri pesanti a emissioni zero, alimentati sia a batteria, sia a cella a combustibile di idrogeno.Facendo leva sulle rispettive competenze e sul know-how tecnologico dei partner, il progetto è passato molto rapidamente dalla fase di studio a quella di sperimentazione, con una serie di prototipi già costruiti.