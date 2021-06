Covid, Ministra Bonetti a Convegno su pari opportunità, giovani e donne

(Teleborsa) - La ministra per le Pari Opportunità e la famigliadomani, venerdì 18 giugno 2021, aldal titolo “Ripresa 2021 per un investimento sulla partecipazione attiva dei giovani e delle famiglie", in programmanella sede della Fondazione Salvatore, organizzato dain collaborazione conUn evento che ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Università "Federico II" di Napoli, della Commissione Europea, di Pubblicità Progresso e ASVIS. L'apertura a cura dpresidente di Banca di Credito Popolare, e, Rettore "Federico II".L’incontro rientra nel tour 2021 della, progetto sviluppato da Global Thinking Foundation con l’Associazione Anonima Fumetti, che si terrà a Napoli dal 18 al 20 giugno 2021 nella sede della Fondazione Salvatore. Al termine del convegno uno spettacolo teatrale dal titolo “Puzzle. Donne a pezzi” di e con Stefania Pascali e con la regia di Luigi Cilli.