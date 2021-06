L'indice delle società High Tech italiane in territorio positivo (+1,26%), exploit di Be Shaping the Future

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Sesa

bassa capitalizzazione

Be Shaping the Future

Fullsix

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 124.836,6 in crescita dell'1,26%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 865, dopo aver avviato la seduta a 864.Nel, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,19% sui valori precedenti.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,88%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 9,51%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,95%.