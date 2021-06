L'Italia deve recuperare 1,9 milioni di aiuti di Stato all'ex gruppo Tirrenia

(Teleborsa) - La Commissione europea ha concluso che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa dal 2009 a, società dell'ex Gruppo Tirrenia, per l'esercizio deiin Italia è in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Lo stesso vale per la compensazione concessa ai loro acquirenti, rispettivamente SNS dal 2016 e Moby dal 2012. Tuttavia, la Commissione ha riscontrato che alcune altre misure a favore di Siremar, attualmente in liquidazione, e SNS sono incompatibili con le norme sugli aiuti di Stato dell'UE. In particolare, la proroga di un anno degli aiuti di salvataggio e alcune esenzioni fiscali.L'Italia deve ora quindi, interessi compresi. In particolare, l'importo da recuperare è di circa 1,7 milioni di euro da SNS e 0,2 milioni di euro da Siremar (in entrambi i casi la stima include gli interessi). La Commissione ha inoltre riscontrato che non esiste continuità economica tra Siremar e SNS, il che significa che l'obbligo di restituzione di 0,2 milioni di euro non sarà trasferito a SNS."Servizi di trasporto marittimo regolari e affidabili contribuiscono allo sviluppo economico e sociale delle isole e sono fondamentali per soddisfare le esigenze di mobilità dei residenti, in particolare di coloro che vivono e lavorano in le isole minori - ha commentato la vicepresidente esecutivo della Commissione UE,- Queste scelte consentono all'Italia di continuare a fornire questi servizi in Sicilia e in Toscana con regolarità durante tutto l'anno, e non solo durante l'alta stagione turistica estiva".