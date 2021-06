Regno Unito, impennata dei contagi oltre 11mila

Astrazeneca

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -alimentato dal diffondersi dellaimportata dall’India. Stando agli ultimi dati della sanità britannica, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati oltreeffettuati.Restano- che salgono acontro i 9 di ieri - per effetto della, che consente di contrarre il virus in forma più leggera. Lefinora effettuate sono quasi, di cui 42,2 milioni di prime dosi, pari all''80% della popolazione adulta nazionale, e 30,7 milioni di richiami.A proposito della nuova impennata dei contagi, lha riconosciuto chee che "la seconda dose dovrebbe aumentare la protezione". Ma - sostiene il responsabile EMA Marco Cavaleri - occorreL'EMA ha ribadito anche che i vaccini autorizzati in UE "sembrano proteggere contro tutti i ceppi" di coronavirus, ma ha aggiunto chesulla loro efficacia.Frattanto, l'ultimodell'Agenzia europea per il farmaco ha rilevatosu 45 milioni di vaccinati condi trombosi su 6 milioni di vaccinati con. I casi di trombosi atipiche con bassi livelli di piastrine restano dunque un evento raro.