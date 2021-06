Ricostruzione, accordo tra E-Distribuzione e Commissario Straordinario per sisma 2016

Enel

(Teleborsa) - Agevolare gli allacci e i distacchi delle linee elettriche nei cantieri della ricostruzione dopo il terremoto nel Centro Italia 2016, con la riduzione dei tempi di intervento, l’apertura di un canale di assistenza dedicato e un meccanismo che consenta ai cittadini di fronteggiare eventuali costi con il contributo pubblico, senza spese a loro carico.La ricostruzione privata sta acquistando un passo sempre più sostenuto elegate agli approvvigionamenti di energia elettrica., si impegna a ridurre della metà i tempi tecnici di propria competenza oggi previsti per l’esecuzione dei lavori di allaccio delle forniture di cantiere e definitive, spostamento degli impianti e di eventuale distacco delle linee dagli edifici che devono, ad esempio, essere demoliti prima della ricostruzione. La società elettrica si è resa disponibile a soddisfare queste richieste nell’arco di trenta giorni dall’accettazione del preventivo dei lavori, al netto dei tempi legati agli Iter autorizzativi, il che rende possibile accelerare le operazioni per i cantieri di imminente apertura ed i nuovi allacci per gli edifici riparati o ricostruiti."Grazie a questa intesa, con cantieri più rapidi e soluzioni individuate a partire dalle necessità dei cittadini - commenta-. Il lavoro delle nostre persone, intervenute sin dalle prime ore dell’emergenza, prosegue oggi nella fase di ricostruzione con lo stesso obiettivo: garantire alle comunità locali un servizio di importanza fondamentale come la fornitura di energia elettrica"., che con questo Protocollo viene ulteriormente semplificata ed accelerata, e soprattutto dei cittadini, che aspirano a tornare il più presto possibile nelle loro case, evitando costi a loro carico” ha detto il