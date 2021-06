Wall Street poco mossa il giorno dopo la FED

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 34.058 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.228 punti. Pressoché invariato il(+0,14%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'(+0,13%).Gli indici sono piatti, in apertura di seduta, dopo il sell-off che ha contraddistinto la seconda parte di seduta di ieri. A innescare le vendite era stata la riunione delle dalla quale è emerso un messaggio più "hawkish" (da falco) di quanto ci si aspettasse.del Dow Jones,(+0,64%),(+0,64%),(+0,54%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,18%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,93%.Tra i(+2,52%),(+2,34%),(+1,40%) e(+0,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,28%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,01%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,85%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,80%.