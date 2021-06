Adobe, ricavi e utili sopra le attese nell'ultimo trimestre

Adobe

(Teleborsa) -, software house statunitense quotata al Nasdaq, ha diffusoper il suo secondo trimestre dell'anno fiscale 2021, terminato il 4 giugno. La società, nota soprattutto per i suoi prodotti di video e grafica digitale, ha registratopari a 3,84 miliardi di dollari, in crescita del 23% anno su anno e superiori ai 3,73 miliardi di dollari stimati dagli analisti. L'rettificato è stato di 3,03 dollari, superiore ai 2,81 dollari del consensus."Adobe ha avuto un secondo trimestre eccezionale in quanto le divisioni Creative Cloud, Document Cloud ed Experience Cloud continuano a trasformare il lavoro, l'apprendimento e l'intrattenimento in un mondo digitale - ha affermatodi Adobe - La nostra roadmap di prodotto innovativa e la nostra leadership nel campo della creatività, nei documenti digitali e della gestione dell'esperienza del cliente ci fanno ben sperare per grandi risultati nel 2021 e oltre".Per il, Adobe prevede che le sue entrate si aggireranno intorno ai 3,88 miliardi di dollari, il 24% in più rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. L'utile per azione rettificato su base diluita dovrebbe assestarsi a 3 dollari, contro i 2,45 dollari del periodo giugno-luglio-agosto del 2020.