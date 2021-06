CNH Industrial con SpesaSospesa.ORG contro gli sprechi e per il sostegno alimentare ai bisognosi

CNH Industrial

(Teleborsa) - Nata dall’iniziativa delladurante il periodo più grave della recente, il progettosi propone di raccogliere beni alimentari e di prima necessità, donati da privati e aziende, per ridistribuirli a persone bisognose. La complessa logistica di questa iniziativa è basata sulla piattaforma, ma naturalmente occorrono mezzi e veicoli che possano gestire le operazioni di raccolta e distribuzione sul territorio.In questo senso si rivela essenziale il contributo diche, attraverso il proprio, ha consegnato oggi, tre in versione furgone e due in versione autocarro, di cui uno attrezzato con box frigo, a SpesaSospesa.ORG. In particolare, i mezzi sono stati affidati in noleggio gratuito a, le quattro associazioni che li impiegheranno ad Alessandria, Milano, Napoli, Perugia e Roma per gestire il programma SpesaSospesa.ORG a livello locale.La cerimonia di consegna delle chiavi è avvenuta presso la sede principale di Officine Brennero, la concessionaria italiana di proprietà di IVECO, da cui i Daily sono partiti per la loro missione umanitaria. Erano presenti i rappresentanti di CNH Industrial, IVECO, Officine Brennero, Lab00, Regusto e delle associazioni coinvolte.Nell’occasione,, Head of CNH Industrial Sustainable Development Initiatives, ha commentato: "La fame è una violazione della dignità umana e un ostacolo al progresso sociale. Combattere la fame e riconoscere il diritto al cibo sono principi universali alla base dei diritti umani. È evidente che non si può pensare a valori tanto alti senza allargare la riflessione all’intero sistema, ad esempio evitando sprechi e ricordando che circa un terzo del cibo prodotto viene distrutto o sprecato lungo la filiera produttiva-distributiva. Grazie alla collaborazione con Corporate Communications Spesa Sospesa non solo riconosciamo il diritto al cibo, ma ci impegniamo concretamente affinché questo venga tutelato e realizzato"., Presidente di Lab00, Onlus organizzatrice di SpesaSospesa.ORG, ha dichiarato: "La scelta di sostenere SpesaSospesa.ORG da parte di CNH Industrial – gruppo internazionale presente in molti paesi nel mondo – è, per noi, un motivo di grande orgoglio e ci conferma che stiamo facendo tanto e bene. Siamo sicuri che ci permetterà di crescere ancora più rapidamente, di allargare la rete di collaborazioni con i nostri partner e di raggiungere e aiutare ancora più famiglie che si trovano in una condizione di fragilità economica, contribuendo allo stesso tempo alla lotta allo spreco e alla sensibilizzazione verso i valori della solidarietà e della sostenibilità".