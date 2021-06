Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,22% ed è sulla buona strada per registrare la sua peggiore settimana da gennaio. L'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.186 punti (-0,76%). In frazionale calo il(-0,52%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-0,78%). Secondo quanto dichiarato oggi da James Bullard, componente del Federal Open Market Committee (FOMC) della FED, è "naturale che ci siamo iper contenere le pressioni inflazionistiche".Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-2,13%),(-1,62%) e(-1,24%) sono tra i più venduti.per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,18%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,23 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,07%.Sensibili perdite per, in calo del 2,04%.(+2,28%),(+1,45%) e(+0,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,67%.In apnea, che arretra del 2,29%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,03%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,02%.