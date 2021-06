In rosso l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo un avvio più cauto. Il meeting della Fed di questa settimana è stato al centro dell’attenzione dei mercati: dal FOMC è arrivato il chiaro segnale che potremmo essere più vicini a un cambiamento delle politiche di quanto suggerito in precedenza.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. L'continua gli scambi a 1.771,6 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,14%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,39%.Torna a salire lo, attestandosi a +103 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,78%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,86%, soffre, che evidenzia una perdita dell'1,10%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,92%; sulla stessa linea, ilperde lo 0,85%, continuando la seduta a 27.960 punti.di Milano, troviamo(+1,12%),(+1,03%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,43%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,13 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,02%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,96%.Tra i(+10,91%),(+5,07%),(+2,01%) e(+1,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,09%.Sensibili perdite per, in calo del 3,26%.In apnea, che arretra del 2,82%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,56%.