Ottima performance per Adobe dopo la trimestrale

Adobe Systems

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra unasui valori precedenti, attestandosi a 563,5.In una giornata in cui Wall Street è pesantemente in rosso, l'azienda nota soprattutto per i suoi prodotti di video e grafica digitale beneficia della trimestrale positiva diffusa ieri dopo la chiusura del mercato. Adobe ha registratoLe implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 570,2 e successiva a 583,8. Supporto a 556,6.