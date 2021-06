Sangalli: economia a due velocità, ridurre aiuti in modo selettivo

(Teleborsa) - Le previsioni per la ripresa delnel 2021 restanoLo ha detto oggi il Presidente di Confcommercionella Giunta confederale dell'associazione, dopo la presentazione del report sui consumi. "Con undei consumi dell'11,7%, pari ad oltreil 2020 ha registrato il peggior dato dal secondo dopoguerra. Un dato su cui pesa la riduzione di circa il 60% della spesa dei turisti stranieri", ha segnalato Sangalli. "Ed è anche vero che le riaperture delle attività e il venir meno di molte restrizioni alla mobilità hanno determinato un incremento dei consumi pari ad oltre il 14% a maggio, consolidando il recupero del Pil del 2,9% a giugno" ha proseguito. "Ma le stesse previsioni per il 2021 restano molto caute, con la conseguenza che, in valore assoluto, la spesa pro capite, mediamente, non riuscirà a recuperare nemmeno un terzo di quanto perso durante la pandemia". Tra l'altro, ha detto ancora Sangalli, ", come le discoteche, non è ancora prevista una data per la riapertura. Certo, sappiamo che gli interventi pubblici dovranno ridursi, si proceda, però in modo graduale e selettivo, affrontando e rivolvendo, tra l'altro, il nodo di una moratoria lunga del debito fiscale da Covid-19".si è rimessa in moto ma a velocità differenti. Ci sonoche torneranno a livellisolo nel. E molte imprese sono ancora a rischio. Proprio per questo ladei sostegni deve continuare, mentre il piano di ripresa deve risolvere ie favorire la crescita più robusta del", ha aggiunto.Ilha anche espressodel costo del lavoro e ha chiesto "robuste politiche attive" del lavoro. "A proposito di lavoro: oltre il tempo dell'emergenza, serve una stagione di robuste politiche attive fondate sulle competenze e su servizi pubblici e privati per l'impiego di qualità", ha detto. "E resta fermadi undi flessibilità sul, ha continuato. "Quanto, poi, allal'obiettivo - ha detto Sangalli - deve essere quello di coniugare l'inclusività delle prestazioni con la sostenibilità della contribuzione e con la valorizzazione di esperienze ed esigenze, a partire da quelle dei nostri settori. Insomma - la dico così- la situazione deldi certo non consente di affrontarePer Sangalli sonoi tempi per un'aliquota unica globale nella tassazione, la cosiddetta "global tax". "In generale vi è il tema della riforma fiscale a partire dalla riforma dell'IRPEF: va certamente ridotto il cuneo fiscale sul lavoro, ma la questione non puo' risolversi nello scambio tra meno imposte dirette e piu' imposte indirette", ha detto Sangalli. "La via maestra - ha proseguito - è nota: contrasto e recupero di evasione ed elusione insieme al controllo della spesa pubblica. E naturalmente un'equa global tax".Presente anche il Ministro dello Sviluppo Economicoper il quale unanel 2021 ""Il traguardo delè il traguardo che potrebbe essere raggiunto", ha detto Giorgetti. "Però -ha continuato - solo alla fine del 2022 torneremo ai livelli ante-crisi". Giorgetti ha affermato inoltre che "il percorso è lungo e dovrà vederci tutti uniti per far tornare la propensione al consumo delle famiglie aiPer il Ministro "con la ripresa, anche grazie al PNRR sarà necessario affrontare la sfida delle politiche attive del lavoro per gestire gli "scompensi tra filiere e settori" che si verranno a determinare.che una delle piùche abbiamo di fronte è quella delle, ha affermato il ministro."Lache abbiamo di fronte sarà una ripresa che inevitabilmenteAvremo dei settori che avranno una crescita che farà fatica ad avere rispondenza nell'offerta: io penso che ci saranno settori dove si farà fatica a trovare imprese al tipo di domanda generata anche eventualmente dal PNRR, su cui ci sarà anche carenza di forza lavoro. Gia' si verifica in alcuni settori", ha segnalato Giorgetti. "Al contrario - ha proseguito - in altri il fenomeno sarà esattamente l'opposto. Dobbiamo sforzarci di gestire in questa fase in cui, dopo una crisi cosi' forte, inevitabilmente ci saranno scompensi tra filiere e settori, di aiutare il ricollocamento dei lavoratori con una formazione con una capacità di reskilling molto veloce rispetto a una fase che sarà di crescita forte, addirittura in alcuni settori difficile da gestire per quanto riguarda il ricorso alla manodopera": dobbiamo accompagnare reskilling dei lavoratori". In questo senso, ha detto ancora il ministro, "Quanto al tema della"io, prendendo atto che quello che è stato deciso sulla global tax è un primo passo che in realtà potrebbe avere effetti pervasivi su tutti i sistemi fiscali", ha detto Giorgetti.Il Ministro ha poi voluto invitare a unache necessita di unin Italia - ha detto Giorgetti - è in corso una "drammatica crisi demografica", in particolare ne, che assiste a un'"emigrazione massiccia" dei giovani in particolare verso l'estero. "Questo aspetto - ha proseguito - che ha anche tanti riflessi di carattere sociale, culturale, però anche dei riflessi importanti in termini economici non solo sui consumi ma sulla capacità di una società