Wall Street chiude contrastata

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta con segni contrastanti sulla prospettiva di una futura sterzata sulla politica monetaria della Federal Reserve. Illima lo 0,62%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di quattro ribassi consecutivi, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 4.222 punti. Positivo il(+1,29%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,3%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,17%),(+0,79%) e(+0,60%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-3,49%),(-2,94%) e(-2,20%).Tra i(+1,37%),(+1,26%),(+1,14%) e(+0,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,18%.Crolla, con una flessione del 3,51%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,22%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,92%.(+4,88%),(+4,76%),(+2,37%) e(+2,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,18%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,45%.In caduta libera, che affonda del 3,41%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,39 punti percentuali.