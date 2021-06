BNP Paribas AM lancia fondo tematico multi-asset per investire su trend globali

BNP Paribas

(Teleborsa) -Asset Management annuncia il lancio di BNP Paribas Multi Asset Thematic, un fondo innovativo che investe in un'ampia gamma di strategie tematiche. Si tratta di un fondo diversificato a livello internazionale che offre un'esposizione ai principali trend strutturali globali combinando investimenti in azioni e nel reddito fisso.Sono tre i temi chiave: Sostenibilità come transizione energetica, protezione ambientale, consumo sostenibile e aspetti sociali legati a una crescita inclusiva; Innovazione e tecnologia dirompente, nel senso di opportunità offerte dalla trasformazione digitale e dall'innovazione sanitaria; Geopolitica ed economia, che concerne la transizione verso un mondo post-pandemia ed il ruolo della Cina nell'economia globale.BNP Paribas Multi Asset Thematic offre una allocazione flessibile multi-asset, diversificata a livello globale per regione e settore, modificata in base alle condizioni di mercato. La strategia combina l'esposizione ai mercati azionari (circa due terzi del portafoglio) con un’allocazione al reddito fisso contraddistinta da minore volatilità (circa un terzo del portafoglio), al fine di mitigare il rischio e consentire al fondo di raggiungere un interessante rapporto rischio/rendimento.Il fondo è investito nella gamma di fondi tematici gestiti attivamente di BNPP AM, così come negli ETF, e può anche includere l'esposizione a strategie gestite esternamente al fine di accedere a una specifica diversificazione tematica.