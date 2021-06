Borse asiatiche in rosso con spauracchio rialzo tassi Fed

Nikkei 225

(Teleborsa) - Giornata di passione per i mercati asiatici, che scontano le prospettive di un rialzo dei tassi d'interesse nel 2022. Il cambio di passo dlela fed è stato in qualche modo confermato dal Presidente della fed di St Luis James Bullard la scorsa settimana., forte calo del(-3,7%), che ha toccato 27.891 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi avviata mercoledì scorso. Il Topix ha ceduto invece il 2,65%. In rosso(-0,98%).A due velocità le borse cinesi, conche lima lo 0,16% eche segna un piccolo incremento dello 0,16%. Peggio fache perde l'1,41%.In forte calo anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi, come(-1,57%),(-1,48%),(-1,23%),(-1,13%) e(-0,72%).In frazionale calo(-0,54%); con analoga direzione, in netto peggioramento(-1,68%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,32%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,21%. La giornata del 18 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,02%.Il rendimento per l'è pari allo 0,05%, mentre il rendimento deltratta al 3,11%.