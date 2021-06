Enel ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Enel

Enel

(Teleborsa) -ha comunicato che, il 17 giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società, in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 2021 e nel rispetto dei relativi termini già comunicati al mercato, ha approvato, equivalenti a circa lo 0,016% del capitale sociale.Il Programma, la cuisi protrarrà, è a servizio del Piano di incentivazione di lungo termine per il 2021 destinato al management di Enel e/o di società da questa controllate.Tenuto conto del prezzo di chiusura del titolo Enel alla data del 16 giugno 2021 presso il mercato MTA, pari a 8,21 euro, il potenziale esborso connesso all’esecuzione del Programma è stimato in circa 13,30 milioni di euro.In linea con l'impegno del Gruppo per un modello di sviluppo sostenibile, l'incarico conferito prevede altresì un meccanismo premiale – riflesso nel prezzo a cui la Società riacquista le azioni dall’intermediario – legato al raggiungimento da parte del Gruppo Enel del valore target dell’obiettivo di performance del Piano LTI 2021 rappresentato dalle emissioni dirette di gas serra (GHG Scope 1) per KWh equivalente prodotto dal Gruppo Enel nel 2023.Al 17 giugno, il Gruppo energetico detiene 3.269.152 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0,032% circa del capitale sociale, mentre le società controllate non detengono azioni Enel.Intanto, sul listino milanese,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 8,169 euro.