In flessione il comparto materie prime dell'Italia (-0,92%), flessione scomposta per Neodecortech

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il, che si muove peggio dell'andamento sulla parità delIlha aperto a quota 20.195,9, in diminuzione dello 0,92% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che viaggia a quota 225.Tra ledi Piazza Affari, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 4,20% sui valori precedenti.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,54%.