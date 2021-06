Mercati europei positivi

FTSE MIB

