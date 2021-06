Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in rialzo la Borsa di New York dopo aver aperto la prima seduta della settimana in ordine sparso. Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un guadagno dell'1,62%, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,19%. Leggermente positivo il(+0,48%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+0,95%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,54%),(+2,03%) e(+2,00%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,76%),(+3,02%),(+2,75%) e(+2,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,18%.Al top tra i, si posizionano(+5,52%),(+3,17%),(+2,71%) e(+2,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,15%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,72%.Calo deciso per, che segna un -1,38%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,25%.