Recovery Fund, si parte: ok entro 24 ore

(Teleborsa) - Ufficialmente alper. Secondo quanto si apprende, laha lanciato la cosiddetta procedura scritta, cioè quelche non prevede la riunione fisica del collegio dei commissari ma solo l'ok dei gabinetti in forma appunto scritta. Non sono attesi ulteriori commenti al testo, che quindi dovrebbe essere approvato definitivamente entro 24 ore, durata standard dell'iter di approvazione."Mantenere gli impegni" da parte dell'Italia sul PNRR, ma "ci sono condizioni favorevoli con un ampia maggioranza parlamentare guidata dall'uomo giusto al momento giusto, e cioèha detto il commissario europeo all'Economia,intervenendo, in video conferenza, alla seconda Conferenza di Taormina e Messina ospitata all'interno di Taobuk.Intanto, la Commissione europea ha dato il via libera al piano di ripresa e resilienza dell'Austria, che farà arrivare al Paesein sovvenzioni. Nella sua valutazione, Bruxelles rileva che il piano di Vienna destina il 59% della dotazione totale a misure a sostegno degli obiettivi climatici, tra cui diverse riforme del sistema fiscale per incentivare la riduzione delle emissioni di CO2, e il 53% in favore della transizione digitale, connella connettività e un'attenzione particolare all'ampia diffusione di reti ad alta velocità anche nelle aree meno servite, svantaggiate e rurali.