ASPI, Tomasi: piano da 6 miliardi, mobilità su gomma resta centrale

(Teleborsa) - Nel Recovery Plan restala mobilità su gomma. Lo dice Ramministratore delegato di, in un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa nella quale sottolinea che il settore restaper lo sviluppo di una mobilità sostenibile del Paese ed "è per questo che stiamo ripensando i trasporti con una visione integrata che ci veda non solo come il gestore di una infrastruttura autostradale ma come un gestore integrato della. E non possiamo non considerare centrale la sostenibilità attraverso l'infrastrutturazione per unaTomasi spiegherà ai manager del gruppo "gli obiettivi ambiziosi di un piano che parte da lontano e che poi è stato visto e valorizzato dal consorzio guidato da".Un piano che mette al centro delle strategie di crescitae che userà le tecnologie (si parte a luglio con una app per rimborsare gli automobilisti in coda per i cantieri) e il fattore umano (sono previste 2.900 assunzioni) per realizzarlo. Ma ilpassa anche dai cantieri: "Entro l'anno potrebbero essere approvati investimenti per oltree tra questi anche la Gronda di Genova.