Atlantia

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Standard & Poor's, a seguito della sottoscrizione da parte didell’accordo per la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Autostrade per l’Italia, ha rivisto al rialzo di un notch il merito di credito di Atlantia e Autostrade per l’Italia portandolo a “BB” (da “BB-”) con l’outlook che passa da Developing a Positive.Al contempo - si legge in una nota - il merito di credito di Aeroporti di Roma passa a “BBB-“ (da “BB+”) con Positive outlook.