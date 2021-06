Borsa New York chiude scambi in netto rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,76%, spezzando la serie negativa iniziata il 14 di questo mese; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,40% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Leggermente positivo il(+0,62%); con analoga direzione, in denaro l'(+1,16%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+4,29%),(+2,35%) e(+2,18%).Al top tra i(+4,24%),(+3,29%),(+2,94%) e(+2,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,18%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,54%),(+3,60%),(+2,92%) e(+2,78%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,94%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,13%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,94%.