Covip, adesioni a pensioni complementari in crescita

(Teleborsa) - Nelcrescono le adesioni alleLe posizioni sonoin aumento di 79mila unità (+0,8%) rispetto alla fine del 2020. E' quanto rileva la Covip, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sottolineando che a questo numero di posizioni, che include anche quelle di coloro che aderiscono contemporaneamente a più forme, corrisponde un totale degli iscritti che può essere stimato in 8,515 milioni di individui. Nelle singole tipologie i fondi negoziali crescono di(+1%) per un totale a fine marzo di 3,294 milioni.Oltre la metà della crescita (18mila unità) è formata da adesioni contrattuali al fondo rivolto ai lavoratori del settore edile. Nelle forme pensionistiche di mercato si registrano 27mila posizioni in più nei fondi aperti (+1,6%) e 22mila in più nei Pip nuovi (+0,6%). A fine marzo il totale delle posizioni in essere è, rispettivamente, pari a 1,654 milioni e 3,532 milioni di unità. Le risorse destinate alle prestazioni sono 202,2 miliardi di euro (4,3 miliardi in più rispetto alla fine del 2020). Il patrimonio dei fondi negoziali risulta pari a 61,6 miliardi di euro (+2,1%). Per i fondi aperti si attesta a 26,3 miliardi e a 40,3 miliardi per i Pip nuovi aumentando rispettivamente del 3,8 e del 3,3%. Le forme pensionistiche di nuova istituzione hanno incassato 3,2 miliardi di euro di contributi. Rispetto al corrispondente periodo del 2020, segnato dall'insorgere dell'emergenza epidemiologica, i, aumentando di circa 220 milioni di euro. L'incremento percentuale (7,5%) torna in linea con quanto registrato negli anni immediatamente precedenti la crisi pandemica. Il forte recupero si riscontra in tutte le forme pensionistiche, con variazioni tendenziali che vanno dal 5,4% dei fondi negoziali al 7,9% dei Pip fino al 13,2% dei fondi aperti.I risultati dellesoprattutto per le linee di investimento caratterizzate da una maggiore esposizione azionaria. Al netto dei costi di gestione e della fiscalità, i rendimenti si sono attestati rispettivamente all'1 e all'1,9% per fondi negoziali e fondi aperti. Nei Pip di ramo III sono stati pari al 3,6%. Per le gestioni separate di ramo I il risultato è stato pari allo 0,35. Valutando i rendimenti su orizzonti più propri del risparmio previdenziali, da inizio 2011 a fine marzo 2021 il rendimento medio annuo composto e' stato pari al 3,6% per i fondi negoziali, al 3,8%% per i fondi aperti, al 3,6% per i Pip di ramo III e al 2,3% per le gestioni di ramo I. Nello stesso periodo la rivalutazione de