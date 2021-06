Criptovalute a picco con il bando cinese

(Teleborsa) -, che continuano a scivolare sul mercato, a causa della guerra avviata dalle autorità monetaria globali. A pesare è soprattutto il, che si è concretizzato in vere e propriedelle monete virtuali.Lacinese ha infatti, compresa Alipay di Jack Ma, diche vengono effettuate in criptovalute ed il trading di queste monete virtuali, mentrenella provincia di Schuan su provvedimento restrittivo delle autorità locali.La reazione è stata forte ieri, conche ha perso circa il 7%. Stamattina la divisa lascia sul terreno circa un punto percentuale aportando a -19% la performance a 7 giorni.Non va meglio per le altre criptovalute come, che cede oggi il 3,9% a 1.936 dollari, con una performance settimanale di -26%. Giù ancheche perde l'11,2% a 281 dollari con un -25% a sette giorni.