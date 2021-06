Fenix Entertainment, ok Borsa Italiana passaggio ad AIM Italia. Inizio negoziazioni il 24 giugno

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Fenix Entertainment sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L’ammissione - spiega una nota - è avvenuta a seguito della richiesta di passaggio da AIM Italia-Segmento Professionale, dedicato agli investitori istituzionali e professionali, al mercato AIM Italia, depositata l’11 giugno 2021.Dal primo giorno di negoziazione su AIM Italia, MIT Sim S.p.A. agirà quale operatore Specialist della Societa` come previsto da Regolamento Emittenti. Nell’ambito della procedura di passaggio al mercato AIM Italia, Fenix Entertainment e` affiancata da EnVent Capital Markets nel ruolo di Nominated Adviser e Global Coordinator, Ambromobiliare opera in qualita` di Financial Advisor, LS Lexjus Sinacta e` Legal Advisor, RSM e` la Societa` di Revisione, mentre Spriano Communication&Partners e` Advisor per la comunicazione.